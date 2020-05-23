الحكومة الإسبانية تعلن عن عودة الليجا بداية من 8 يونيو/حزيران المقبل

المستقلة ..أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اليوم السبت، عودة منافسات الليجا، بداية من 8 يونيو/حزيران المقبل.

وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا “لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس كورونا، والآن نفتح آفاقًا جديدة أمام الجميع”.

وأضاف “حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية في إسبانيا. بداية من 8 يونيو/حزيران، سيعود دوري كرة القدم”.

وحتى الآن لم تنجح الفرق الإسبانية في العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي حتى الآن، في انتظار الحصول على موافقة وزارة الصحة.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف بعد خوض 27 جولة.