الحكومة الأسترالية: لن نقبل طالبي اللجوء غير الشرعيين ومصيرهم الإعتقال والطرد

(المستقلة)..جددت الحكومة الأسترالية رفضها القاطع لقبول المهاجرين وطالبي اللجوء غير الشرعيين، مشددة على أن أي شخص يتعمد محاولة الدخول إلى أراضيها عبر التهريب سيعتقل ويطرد.

وقالت الحكومة الأسترالية في بيان لها أوردته وسائل إعلام أسترالية، إنها “ترفض قطعا فتح الأبواب بوجه المهاجرين غير الشرعيين”، مؤكدة “تمسكها بمواقفها الشديدة حيال المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون عبر التهريب عن طريق البحار”.

ومن جهتها أكدت عمليات حرس حدود أستراليا بالقول، “ستبقى حدودنا مغلقة أمام الهجرة غير الشرعية، ومن يسعى التوجه الى أستراليا عن طريق التهريب والقوارب سيعتقل ويطرد إلى البلاد التي قدم منها أو يتم إعادته الى بلده”.

كما رفضت الحكومة الأسترالية الطلبات التي تدعو الى الإسراع في تسوية ملفات ثلاثين ألفا من طالبي اللجوء الذين حوصروا في مخيمات اللاجئين في أستراليا منذ أكثر من خمسة أعوام.

وفي ذات السياق أفادت تقارير أوردها موقع “أس بي أس”، بأن المهاجرين المسلمين في أستراليا يواجهون الصعوبة في العثور على العمل بالرغم من معرفتهم اللغة الانكليزية بشكل جيد، عازية السبب إلى عدة عراقيل أمامهم.

وكانت تقارير دولية أكدت، أن طالبي اللجوء إلى أستراليا مايزالون يواجهون ظروفا “مروعة ولا رحمة لهم” في رحلة بحثهم عن حماية دولية فعالة، بعد الفوز الانتخابي غير المتوقع لسكوت موريسون وائتلافه الحاكم في أستراليا.