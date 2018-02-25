الحكومة الأسترالية تٶکد استمرار التدابير الصارمة حيال الهجرة

(المستقلة).جددت الحكومة الاسترالية، إصرارها على المضي قدما بتدابيرها “الصارمة” لحماية حدودها ومنع الهجرة غير الشرعية، مشددة على أن أية شخص يحاول القدوم إلى أستراليا على متن قوارب التهريب لن يكون له حظ بالقبول مطلقا، فيما دشنت تعاونا مشتركا مع البحرية الهندية لوقف أنشطة تهريب البشر.

وقالت الحكومة الاسترالية في بيان تناقلته وسائل إعلام استرالية، “جرى اعتراض قارب لتهريب البشر قادماً من سريلانكا كان يحاول الوصول إلى أستراليا بطريقة غير مشروعة، وتم إرجاع جميع من كانوا على متنه وعددهم 29 إلى سريلانكا”، مؤكدة “استمرار سياستها الصارمة لحماية حدودها كافة ومنع الهجرة غير الشرعية”.

وأضافت، “وفقاً لعمليات السيادة على الحدود، فإن أي شخص يحاول القدوم إلى أستراليا على متن قارب بطريقة غير مشروعة سيتم إرجاعه إلى الدولة التي غادر منها”، مشددة بالقول “لن يكون نظر الطلبات والتوطين في أستراليا خياراً لأي شخص يحاول القدوم إلى أستراليا على متن قارب بطريقة غير مشروعة”.

وتابعت، “تظل أستراليا ملتزمة بحماية حدودها والقضاء على نشاط تهريب البشر الإجرامي”.

وفي ذات السياق أعلنت السلطات الأسترالية تعاونا مشتركا بين البحرية الاسترالية والهندية لايقاف عمليات التهريب خصوصاً تهريب اللاجئين والمهاجرين بصورة غير شرعية.

وقالت، “يسرنا ان نرحب بطاقم الساحل الهندي تحملين السفينة السفينة الى داروين، وتشكل زيارات الموانئ مثل هذه فرصة جيدة دائما لاشراك الوكالات الشريكة التي لها اهمية حيوية في جهودنا للتصدي للتهديدات البحرية الاقليمية بما في ذلك تهريب الاشخاص والجريمة المنظمة”.

يذكر أن الحكومة الأسترالية تقوم ببث العديد من الرسائل إلى الخارج لتوعية الأشخاص الذين يفكرون في القدوم إلى أستراليا على متن القوارب بطريقة غير مشروعة وتؤكد أن التوطين في أستراليا لن يكون خياراً لهم على الإطلاق، وسيتم احتجازهم في جزر نائية في أوضاع معيشية غاية بالصعوبة.