الحكومة الأردنية تدعو المواطنين الى رفع العلم بمناسبة الاستقلال

(المستقلة).. احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة التي يحييها الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار هذا عام بكل معاني الفخر والاعتزاز، وعلى أبواب المئوية الأولى للدولة الأردنية، يقدم الأردن نفسه كنموذج مميز في مواجهة الإزمات وتراكم الانجازات الوطنية.

ولتعزيز هذه الانجازات التي توالت منذ الاستقلال بفضل التناغم بين القيادة والشعب، سعت وزارة الثقافة جنبا إلى جنب مع مؤسسات وطنية أخرى إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردني (عَلَمُنا عَالٍ)، انسجامًا مع رسالتها، بهدف رفع الروح المعنوية لدى المواطنين وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء والتكاتف في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والعالم أجمع، والتعريف بمكونات العلم الأردني ورمزيته، من خلال ولاحتفال بالذكرى 74 لعيد الاستقلال هذا العام.

ووجهت الوزارة الدعوة لجميع المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب والهيئات الثقافية والشبابية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ليكونوا شركاء في هذه الاحتفالية لرفع علم الأردن عاليا.

كما أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز بلاغا رسميا يقضي بضرورة رفع علم المملكة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والأماكن العامة والمنازل احتفاء بعيد الاستقلال الرابع والسبعين الذي يصادف بعد غد الاثنين ، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لمعنى الاستقلال التي يستذكر فيها الأردنيون مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن.

وزير الثقافة باسم الطويسي، يقول إن هذه الحملة التي تأتي بمناسبة عيد الاستقلال 74 الذي يصادف يوم الاثنين، تقوم على دعوة المواطنين لرفع الأعلام الأردنية على منازلهم، وفي كل الأماكن الملائمة تقديرا لقيمة العلم ورمزيته في هذه الظروف وفي هذه المرحلة حيث تتزامن هذه الاحتفالات مع ظرف استثنائي في الانجاز الوطني الذي تحقق في الأشهر الماضية في مكافحة وباء كورونا.

ويضيف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحملة تشمل فعاليات أخرى، إضافة الى رفع الأعلام، فهناك مهرجانات الطائرات الورقية المزينة بألوان العلم الأردني التي تقوم عليها هيئات وجمعيات تعنى بالأطفال والشباب، لتقدم بطاقة شكر للقوات المسلحة الأردنية، والقطاع الطبي الذي ساهم في معركة كورونا خلال الأشهر الماضية، إضافة عدد من المسابقات تقوم بها جمعيات التصوير لتوثيق هذه اللحظة التاريخية الهامة.

كما أن الحملة (عَلَمُنا عَالٍ) تدعو الى تعزيز القيم الوطنية وتأكيدها وتحديدا بهذه الظروف التي يقدم فيها الأردن الانموذج المميز في المنطقة في مواجهة الازمات عبر مئة عام من عمر الدولة الأردنية حيث توحد حولها الأردنيون وعبروا خلالها عن معاني الفخار.

ودعا وزير الثقافة الدكتور الطويسي المواطنين إلى المشاركة في هذه الحملة وأن يعبروا عن احتفالهم من خلال رفع العلم الأردني على البيوت، والذي يؤكد التفافهم حول قيادتهم وتاريخهم ، وينعش ذاكرتهم الوطنية التي تعمق فكرة الانتماء وإنسانية الهوية الوطنية.