الحكومةً المصرية تعوض أهالي النوبة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية –أقيمت امس الإثنين الموافق 20 يناير 2020مبمدنية أسوان احتفالية نشهد اليوم احتفالية “الوفاء بالوعد“ لتسليم التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وقد بدأت بعرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ إنشاء السد العالي الذي يُعد تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن، كما شهدت الاحتفالية أداء فرق الفنون الشعبية التابعةللهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافةلبعض الاستعراضات المستوحاة من التراث الشعبي المصري.

ورحب اللواء/ أشرف عطية عبد الباري – محافظ أسوان – بالحضور، وأشاد بمستوى التمثيل الحكومي الرفيع الذي يؤكد على أن الاهتمام بصعيد مصر أضحى واقعًا يلمسه كل مواطن ويراه في الإنجازات التي تتحقق يومًا بعد يوم، وأضاف أن الإهمال الذي عانى منع صعيد مصر خلال عقود مضت صار صفحة في كتاب الذكريات طويت بغير عودة.

وفي مستهل كلمته نقل السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء –تحيات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي –رئيس الجمهورية – لحضور الاحتفالية، وتقديرالسيد الرئيس لمحافظة أسوان التاريخية، وأكد أن مشاركته وأعضاء الحكومة في هذه الاحتفالية ليس فقط للقاء أبناء أسوان والاحتفال معهم، وإنما للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، والنهج الجاد في مواجهة تحدياته، وزيادة معدلات التنمية في محافظاته، وأضاف أن هذا الاهتمام تجسد في إنشاء “هيئة تنمية الصعيد”، بالقانون رقم 157 لسنة 2018، لتستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وكفالة تنفيذها، بمشاركة أهلها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وفي إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وأبدى مدبولي سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، وبتواجده بمدينة أسوان، عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وقبلة السياحة، ومهد الحضارة، وأضاف أن مدينة أسوان تشغلمكانة خاصة في قلب كل مصري، وأنه دائمًايتوق لزيارتها، ولقاء أهلها، والتمتع بأجوائها.

وأعلن عن استجابته للمطالبات التي تلقتها الحكومة من أبناء مصر من أهالي النوبة، بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات، لتكون أمامهم فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، وفي إطار القواعد والآليات التنفيذية التي سبق أن وضعتهااللجنة في هذا الشأن.

وفي ختام كلمته؛ وجه رئيس مجلس الوزراءالشكر لكل من عمل بجهد مخلص لإنهاء الإجراءات الخاصة بتعويضات أهل النوبة، والتي تُوجت بإقامة هذه الاحتفالية الراقية تحت شمس أسوان الدافئة.

وألقى المستشار/ عمر مروان – وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة – كلمة استعرض خلالها ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتعويض من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة منذ صدور توجيه فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان المنعقد في يناير من عام 2017، مرورًا بعمل لجنة الحصر المشكلة بوزارة العدل، واللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة بوزارة شئون مجلس النواب برئاسته، وانتهاءً بالاحتفال بتسليم سندات التعويض للمستحقين.

وختم مروان كلمته بالتأكيد على أن ما أنجرته اللجنة الوطنية من عملٍ ما كان ليكلل بالنجاح لولا الدعم القوي من فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، والمساندة الفعالة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفي مدبولي، ومنظومة العمل الجماعي، وروح التعاون الجاد التي سادت بين ممثلي الوزارات والهيئات والأجهزة المشاركة.

وفي نهاية الاحتفالية قام دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ومحافظ أسوان بتسليم عقود تمليك الأراضي، والوحدات السكنية، وشهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر، وأوامر دفع التعويضات النقدية، على جانب منحضور الاحتفالية من المستحقين للتعويض،على أن يتم تسليم باقيها تباعًا، وفق الجدول الزمنيِ الذي سيعلن بمحافظة أسوان.