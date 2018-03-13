الحكم على beIN Sports بغرامة 400 مليون جنيها

(المستقلة)… قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتوقيع غرامة مالية على ناصر عبد الله الخليفي رئيس مجموعة beIN Sports.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام إن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بتغريم ناصر عبد الله الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن سبورتس” الإعلامية، والممثل القانوني لها، وكافة الأطراف المرتبطة بها، مبلغ 400 مليون جنيه، لإدانتهم بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حسب ما نشره موقع صحيفة “الوطن”.

يذكر أن قنوات beIN sports لديها حقوق البث حصريا على شاشاتها المتنوعة، وأطلقت قنوات خاصة من أجل بطولة “كأس العالم”، باشتراك منفصل عن الاشتراك للقنوات العادية.

وتحدد سعر الباقة في كل الدول العربية، حسبما أعلنت قنوات bein sports، إذ سيدفع المشتركون الجدد في دول الخليج 130 دولار امريكي وفي جميع المنطقة العربية 90 دولار أمريكي.

ويمكن لمشتركي لباقة Complete فقط، الحصول على باقة كاس العالم مجانا، وتبلغ ثمن هذه الباقة 300 دولار في دول الخليج، وهي لمدة عام كامل.

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ولكن يبدو أن في مصر الوضع مختلفا، حتى الآن لم يتحدد سعر باقة “كأس العالم” ولم يعلن عنها وإذا رغب أي شخص في الاشتراك لن يجد الأمر متاحا.(النهاية)