الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات في ميسان

(المستقلة)..أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى الحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفي حال عدم الدفع يُحبس لمدة سنة واحدة.

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة”، فيما أكدت أقوال الشهود إدخال المدان للحبوب المخدرة الى المحكومين بالسجن.

واضاف المراسل الى أن “المحكمة أصدرت الحكم أعلاه استناداً الى أحكام المادة 28/ سادساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.