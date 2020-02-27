الحكم بحبس مسؤولين عراقيين صرفوا اكثر من 200 مليار دينار دون مسوغ قانوني

(المستقلة)… أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الخميس عن صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر وذلك على خلفية صرفهم دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ مبلغ (211,637,649,000) مليار دينار.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئةفي بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه وفي معرض حديثها عن القرار الصادر في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى إقدام المُدانين كلٍّ من معاون محافظ ميسان للشؤون المالية ومدير حسابات تنمية الأقاليم في المحافظة، إضافة إلى أحد موظفي حسابات تنمية الأقاليم، بتحرير صكوك بدون رصيد لأمر المقاولين في المحافظة، موضحة أن المصرف الزراعي التعاوني قام على إثر ذلك بصرف الصكوك للمقاولين خلافاً للقانون.

وأضافت الدائرة إنه تم صرف (647) صكاً على حساب أحد فروع مصرف الرشيد دون إجراء أيِّ حجز هاتفي أو مقاصة للصكوك؛ ممَّا أدى إلى حصول ضرر بالمال العام.

وبينت أنَّ محكمة جنح النزاهة في ميسان وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهمين بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، وقرَّرت الحكم حضورياً على المتهمين بالحبس، استناداً إلى أحكام المادَّة 330 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.

يُشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت في نيسان عام 2017 عن تفاصيل إجراءاتها وخطواتها التحقيقية بصدد منع هدر وإعادة المبالغ المصروفة بدون مسوغ قانوني، مبينة أنها شددت بضرورة تعهد الجهات ذات العلاقة بعدم صرف أي صكوك عن تلك المبالغ ما لم يتم تسديد المبلغ المستحق كاملاً لمصلحة المصرف الزراعي من قبل الكفلاء الضامنين.(النهاية)