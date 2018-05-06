الحكم بالسجن 10 سنوات لمتهمين تاجروا بقطع اثرية

(المستقلة)… أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد اصدرت حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام بحق ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم عدد كبير من القطع الأثرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم أن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام بحق ثلاثة متهمين ضبطت بحوزتهم ثلاثمائة وست قطع أثرية فضلا عن عشر أخرى مزيفة”.

وأضاف بيرقدار أن “المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا يقومون بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بالمتاجرة بها”، مبينا ان “المتهمين سبق وان باعوا قطعا أثرية الى شخص قطري الجنسية بحسب اعترافاتهم”.

وتابع ان “الاحكام صدرت بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة 44/ الشق الاول من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002”. (النهاية)