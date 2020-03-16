الحكمة يقرر عدم التدخل في تسمية رئيس الوزراء الجديد

(المستقلة).. قرر تيار الحكمة الانسحاب من المفاوضات الجارية بشأن ترشيح رئيسا للحكومة المقبلة.

وقال رئيس التيار عمار الحكيم في بيان اليوم ، “بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ و تحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين ، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، فإننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الان”.

واشار الحكيم الى “ان دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس الا “.

وجدد المطالبة “بان تنحصر مهمة المرشح القادم في اطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام” .