الحكمة: رئيس الوزراء القادم يجب ان تقبل به ايران وامريكا

المستقلة … دعا عضو كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي ، الاجهزة الامنية الى الكشف عن المندسين والحفاظ على سلمية التظاهرات، مبينا انه يجب ان يكون رئيس الوزراء القادم موازنا بين ايران وامريكا.

وقال الجشعمي في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان ” وجود المندسين لا يعني اتهام كل المتظاهرين وان المندسون لن يؤثروا على التزام المتظاهرين السلميين بسلميتهم”.

وتابع”بدأت اشك ان بعض الخروقات التي حصلت في التظاهرات كانت برعاية حكومية “.مبينا ان ” طرفا واحدا من الاطراف الشيعية رفضت ترشيح مصطفى الكاظمي”.

واوضح الجشعمي ان” رئيس الوزراء القادم يجب ان يكون موازنا بين ايران وامريكا وان مرحلة رئيس الوزراء القادم ستكون مرحلة اصلاحات “.