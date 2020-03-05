الحكمة: الكتل الكبيرة تخشى التراجع انتخابياً إذا ما أجريت الانتخابات المبكرة قريباً

(المستقلة)…أكد مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم صلاح العرباوي أن الكتل السياسية الكبيرة تخشى التراجع انتخابياً، إذا ما أجريت الانتخابات المبكرة قريباً.

وقال العرباوي في حديث لوسائل اعلام محلية إن دعوات حل مجلس النواب العراقي صحيحة، ولكن قد تكون غير جدية خصوصاً ان هناك كتلاً سياسية كبيرة تخشى التراجع انتخابياً.

وبشأن قدرة الكتل السياسية على اختيار رئيس وزراء جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية الـ (15) يوماً، أضاف العرباوي: لا اعتقد ان الكتل السياسية تكترث كثيراً للمدد الدستورية، ولذلك هي تجتهد في اختراقها بشكل وبآخر.

و اعتبرت مصادر سياسية ، ان كتل سياسية سوف تختار حقبة سياسية برسم الغياب الطوعي، في عناد سياسي مع الجهات التي تسببت في انهاء تكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء.

واعتبرت المصادر ان الذي يعزز ذلك هو صعوبة الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الوزراء لاسيما وان جهات مثل التيار الصدري تسعى الى الثأر من القوى التي عرقلت خياراتها في مشروع رئاسة الوزراء.

و تباينت ردود فعل الكتل السياسية بشأن انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من مهمة تشكيل الحكومة.

ففي الوقت الذي رحبت فيه بعض الكتل بتلك الخطوة، عبرت أخرى عن استيائها، في انقسام واضح بين قوى تتمسك باستحقاقات المحاصصة، وبين قوى تسعى الى حكومة مستقلة، تمثل جميع المكونات العراقية، تعطي الحقوق للجميع وفق الاستحقاق العادل. (النهاية)