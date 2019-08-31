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الحكمة : احزاب تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال فرض مرشحيها

31/08/2019

اتهم تيار “الحكمة” احزابا سياسية بالسعي للسيطرة على جميع مفاصل الدولة وفرض مرشحين للمناصب الخاصة بحجة انهم مستقلون.

وقال عضو التيار علاء الدهلكي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) اليوم السبت :” ان ملف الدرجات الخاصة كان يعرقل اداء العديد من مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، بعد ان تم منح العديد منها بالوكالة الى اشخاص لا يستحقونها ” .

واضاف الدهلكي:” ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد وعدنا خيراً عندما تم تكليفه بمهمته، وتعهد بحسم الملف خلال سقف زمني محدد على وفق الاطر الصحيحة وبعيداً عن المحاصصة الطائفية أو الحزبية ” ، مشيرا الى :” ان الكتل السياسية تفاجأت بأن آلية حسم الدرجات الخاصة فاشلة وغير مجدية ولا تنسجم مع الطموح الذي كنا نسعى له، وهو ما اثار استغرابنا بأن المحاصصة قد عادت مرة اخرى “.

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