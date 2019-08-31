الحكمة : احزاب تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال فرض مرشحيها

اتهم تيار “الحكمة” احزابا سياسية بالسعي للسيطرة على جميع مفاصل الدولة وفرض مرشحين للمناصب الخاصة بحجة انهم مستقلون.

وقال عضو التيار علاء الدهلكي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) اليوم السبت :” ان ملف الدرجات الخاصة كان يعرقل اداء العديد من مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، بعد ان تم منح العديد منها بالوكالة الى اشخاص لا يستحقونها ” .

واضاف الدهلكي:” ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد وعدنا خيراً عندما تم تكليفه بمهمته، وتعهد بحسم الملف خلال سقف زمني محدد على وفق الاطر الصحيحة وبعيداً عن المحاصصة الطائفية أو الحزبية ” ، مشيرا الى :” ان الكتل السياسية تفاجأت بأن آلية حسم الدرجات الخاصة فاشلة وغير مجدية ولا تنسجم مع الطموح الذي كنا نسعى له، وهو ما اثار استغرابنا بأن المحاصصة قد عادت مرة اخرى “.