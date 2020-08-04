الحصيلة الأولى:أكثر من 30 قتيلا و2500 جريح بانفجار بيروت في أغسطس 4, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريح للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، “أن الاحصاءات الأولية تشير إلى سقوط 30 قتيلاً ونحو 2500 جريح في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم. انفجار لبنانبيروتلبنان شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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