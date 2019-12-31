الحشد الشعبي: 20 جريح إثر إطلاق من داخل السفارة الأمريكية

المستقلة … افاد اعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، باصابة اكثر من عشرين مشيعا لجثامين شهداء الحشد، اثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الامريكية في بغداد.

وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “حصيلة جرحى المشيعين لجثامين شهداء الحشد اثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الامريكية ارتفع الى اكثر من ٢٠ مصابا”.

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، باطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين امام السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي المنطقة الخضراء وتوجهوا الى مبنى السفارة وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي، احتجاجا على القصف الامريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الانبار.

واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء ‏الاحد.

وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي، مساء الاحد 29 ‏كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، ‏بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد ‏الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 ‏جريحا.‏