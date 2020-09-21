الحشد الشعبي يوقف رواتب 154 منتسباً بعد تقاطعها مع بيانات وزارة العمل

الحشد الشعبي يوقف رواتب 154 منتسباً بعد تقاطعها مع بيانات وزارة العمل

المستقلة / – أوقفت هيئة الحشد الشعبي ، رواتب 154 منتسباً، عقب تقاطع بياناتهم مع بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقالت الهيئة في وثيقة حصلت عليها المستقلة اليوم الاثنين ، إنه “لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على المال العام، تمت مقاطعة اسماء مقاتلي الهيئة مع قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/دائرة الرعاية الاجتماعية، وتمت مطابقة أسماء 154 من منسوبي مديرية المدفعية التابعة للهيئة، وتم إيقاف رواتبهم لحين استرجاع الرواتب المستلمة من الدائرة أعلاه”.