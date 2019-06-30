الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية غرب الأنبار

ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، عن قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح قوله، إن “عملية اليوم، شهدت تنسيقاً عالياً بين القوات الارضية والجوية المشتركة في العملية والدخول لمناطق شهدت تنقل ارهابيين في الوقت القريب”، مبيناً أن “نتائج العملية المهمة هي قطع خطوط الدعم للعناصر الارهابية الهاربة في عمق الصحراء وذلك بالقاء القبض على ارهابي مهمته نقل المؤن واحتياجاتهم وكذلك الاستيلاء على عجلتين تابعتين لارهابيين ودخول مناطق الوزية والعودان ومديسيس وسد مديسيس ووادي الحلكوم ومنطقة الكعرة والمانعيات ودورة نعجة والفكارة“.

وأضاف مصلح ان “العملية شهدت حرق وتدمير عجلتين حوضيتين احداهما معبأة بالوقود والاخرى قصفت عن طريق الطيران الجوي المشترك في العملية اضافة لتدمير ثلاث مضافات والقاء القبض ستة أشخاص مشتبه بهم”.

واشار قائد العمليات، إلى أن “العملية طهرت مايقارب (5940) كم مربع”، مبينا أن “هذه المناطق تقع ضمن جغرافية صعبة وتحوي على وديان“.

وتابع، أن “العملية شهدت أيضاً العثور على نفق يحتوي على عشرة جثث للعناصر الارهابية ضربت في وقت سابق وفق معلومات استخبارية مع قيادة عمليات الانبار للحشد وهذا التنسيق بين الاجهزة الامنية يزيد من خسائر العصابات الارهابية مناطقها التي تحاول من خلالها لملمة وضعها، لكن وجود الحشد الشعبي والقوات الامنية حال دون ذلك”.

وبين مصلح، أن “العملية اشترك فيها ألوية قاطع عمليات الانبار (18و 19و 13و 17 ) اضافة لجهد المديريات (مديرية الاتصالات ومديرية هندسة الميدان ومديرية مقاتلة الدروع ومديرية الطبابة اضافة للدور المهم لطيران الجيش العراقي)”.