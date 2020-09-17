الحشد الشعبي يعلن قتل 3 من عناصر تنظيم داعش جنوب غرب كركوك

المستقلة / ..اعلنت قوات الحشد الشعبي، قتل 3 من عناصر تنظيم داعش، جنوب غرب محافظة كركوك.

وجاء في بيان مقتضب للحشد، تلقى المستقلة نسخة منه ليل الأربعاء على الخميس (17 أيلول 2020) ، إن “قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنه فلول “داعش” الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غرب كركوك، و تمكنت من قتل أحد عناصر “داعش” المهاجمين واصابة اثنين آخرين وأن عملية التصدي ماتزال مستمرة”.

وفي وقت لاحق، نعت قوات الحشد الشعبي، جندياً سقط خلال عملية التصدي لهجوم شنه عناصر التنظيم في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وجاء في بيان للحشد:

“بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

صدق الله العلي العظيم

بكل فخر واعتزاز تزف هيئة الحشد الشعبي شهيدها البطل محمد خضير علي أحد مقاتلي اللواء 23 الذي ارتقى شهيدا أثناء التصدي لهجوم إرهابي شنه فلول “داعش” الارهابي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وتتقدم الهيئة الى ذوي الشهيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين البارئ عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته. ونؤكد بهذه المناسبة أن قوات الحشد الشعبي ستواصل الدفاع عن حياض الوطن وترابه في كل مكان لدحر شرور عصابات “داعش” الارهابية عن جميع مدننا العزيزة والسهر على امن شعبنا الحبيب.

هيئة الحشد الشعبي 16 / 9 / 2020″.