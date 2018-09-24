الحشد الشعبي يتهم القوات الدنماركية باستهداف مقراته غربي العراق

(المستقلة) … اتهم الحشد الشعبي، الاثنين، القوات الدنماركية المنضوية ضمن التحالف الدولي باستهداف مقرات الحشد في قضاء القائم غرب الأنبار بثمانية قذائف مدفعية حيث سقطت تلك القذائف قرب إحدى معسكرات قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار.

وقال قائد عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح، في تصريح صحفي له اليوم 24 أيلول 2018 إنه “في الساعة الثامنة من مساء امس الاحد تعرض معسكر تابع للحشد الشعبي في منطقة سعدة في قضاء القائم للقصف المدفعي من قبل القوات الدنماركية التابعة للتحالف الدولي المتمركزة في قاعدة الفوسفات في صحراء الأنبار الغربية”، حسب الموقع الرسمي للحشد الشعبي.

وأضاف أن “تلك القذائف سقطت قرب المعسكر”، مؤكدا “أننا نعتبر ذلك استهدافا متعمدا من قبل القوات الأجنبية لقطعات الحشد الشعبي”.

وأشار مصلح إلى أنه “وبحسب التواصل مع قيادة عمليات الجزيرة ادعت أن تلك القذائف تجريبية وهنا نتساءل هل أصبحت مقار الحشد الشعبي ميدانا تجريبيا”.