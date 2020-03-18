الحسن : ترشيح رئيس الجمهوري للزرفي موافق لاحكام الدستور

(المستقلة).. قال النائب السابق القاضي محمود الحسن ان قيام رئيس الجمهورية بترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء مطابق لما جاء فيه الدستور بهذا الصدد.

واوضح الحسن أن ” سلطة رئيس الجمهورية بترشيح رئيس مجلس الوزراء استناداً لأحكام المادة (٧٦/ اولاً) من الدستور ليست مطلقة بل مقيدة بالمرشح الذي تقدمة الكتلة النيابية الأكثر عدداً وفي حالة تقاعس الكتلة النيابية الأكثر عدداً عن الترشيح فأن رئيس الجمهورية غير ملزم من الناحية آلدستورية بتكليف شخصاً قد رشحته الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال المدة الدستورية”.

واشار الى أن نص المادة (٧٦/ ثالثاً) من الدستور عندما تكلم عن “صلاحية رئيس الجمهورية بالتكليف لم يربطها بمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً كما فعل المشرع الدستوري في البند اولاً من المادة (٧٦) التي لم تعط الخيار لرئيس الجمهورية في الاختيار بل ربط ذلك بما يتم اختياره من قبل مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.

واوضح ” ان الفقرة (ثالثاً )جاءت مطلق وغير مقيد بشرط التزام رئيس الجمهورية عند التكليف بمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً “ز

واضاف “اما مصطلح مرشحاً اخر الوارد في البند ثالثاً من النص فالمقصود به ان تكليف رئيس الجمهورية شخصاً لرئاسة مجلس الوزراء يعني ترشيحاً له كشخصية لرئاسة مجلس الوزراء باعتبار ان التكليف لايضفي صفة رئيس مجلس الوزراء على المكلف بل ان ذلك يعتبر ترشيح له من قبل رئيس الجمهورية على ان يكون رئيساً لمجلس الوزراء عند منح الثقة لوزارته من قبل مجلس النواب”.

وأكد الحسن بناء على ذلك ان “اتجاه المحكمة الاتحادية وما قام به رئيس الجمهورية بتكليف السيد عدنان الزرفي موافقاً للدستور”.