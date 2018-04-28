الحزب المدني: اليات عسكرية ازالت دعايات مرشحينا في بغداد

(المستقلة).. قال الحزب المدني المشارك في الانتخابات المقبلة، اليوم السبت، ان اليات عسكرية ازالت صوراً لمرشحي القائمة من مطار بغداد الدولي.

وادان الحزب في بيان صحفي ” بشدة عملية إزالة اللوحات الدعائية للحملة الانتحابية للحزب المدني من داخل مطار بغداد الدولي يوم الخميس من قبل آليات عسكرية”.

وأضاف أن “هذه اللوحات هي إعلانية مرخصة وبشكل قانوني وضمن التوقيتات الزمنية التي حددتها مفوضية الانتخابات”.

وتابع: “هذا التصرف يعد تصرفاً غير حضاري وغير متمدن وشكل من أشكال العنف الانتخابي”، مطالباً بإجراء “تحقيق فوري من الجهات المختصة لحماية الحملة الانتخابية للحزب المدني ولكافة الأحزاب والقوى المشاركة بالانتخابات”.