الحزب الديمقراطي : منصب رئيس الوزراء يحتاج لتوافق البيت الشيعي أولًا ثم للإجماع الوطني

( المستقلة)… نفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إجراء اجتماعات رسمية بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي والقادة الكرد، مبينة أن “أسباباً فنية” حالت دون زيارة الزرفي إلى كردستان.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “أسباباً فنية حالت دون زيارة الزرفي إلى إقليم كردستان، الذي كان من المقرر أن يصل إلى أربيل خلال الأسبوع الماضي”.

وأوضحت صبري أن “الزرفي لم يجر إلى الآن أي اجتماعات رسمية مع قادة إقليم كردستان، باستثناء بعض الاتصالات التي حصلت بينه وبين رئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة الإقليم، لتبادل وجهات النظر فيما بينهم”.