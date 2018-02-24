الحزب الاسلامي يعلن عدم مشاركته بالانتخابات ومشاركة اعضاءه بصفة فردية

(المستقلة).. اعلن مجلس شورى الحزب الاسلامي العراقي عن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة باسمه.

وذكر بيان في ختام اجتماع مجلس الشورى المركزي للحزب انه ” فسح المجال لعناصره للمشاركة بصفتهم الفردية ، وبالشكل الذي يرونه يحقق طموحهم ، ومنحهم حرية الترشيح في القوائم المختلفة “، مؤكدا أنه سيبقى “مراقباُ لمجريات العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها ومتابعا لمراحلها” .

واشار البيان الى ان “مجلس الشورى المركزي إلى الانتخابات النيابية المقبلة بعين الاهتمام ، لأنها سترسم صورة الساحة العراقية للمرحلة القادمة ، وهي فرصة ممكنة وسانحة لإستدراك الأخطاء التي وقعت سابقا ومعالجة جوانب الخلل”.

معربا عن الأمل بأستثمارها “لخير العراق ومستقبل شبابه وشعبه ، ولتكون بداية التغيير والاصلاح المنشود”.

ودعا البيان الحكومة للمتابعة والاشراف لكافة مراحل الانتخابات وعمل المفوضية العليا المستقلة ، وبما يضمن توفر كافة احتياجات المشاركة الفاعلة لأبناء شعبنا ، وفي مقدمة استلام بطاقة الناخب ، وتوفير المراكز الانتخابية ، وتهيئة المستلزمات التي تحفزهم على المشاركة الفاعلة ، وقطع الطريق امام المغرضين والفاسدين ، والحيلولة دون تأثيرهم على مجرياتها .

كما طالب المفوضية لأن تنشط لإتمام كافة الاجراءات المطلوبة لنجاح الانتخابات واجراءاتها من عمليات التصويت والعد والفرز ، وبما يعكس عنوانها وطابعها الوطني الفاعل .

ودعا البيان المرشحين من كافة القوائم للعمل الجاد لتقديم “مشاريع وطنية حقيقية تخدم العراقيين” ، والابتعاد عن “خطابات التسقيط او العمل للمصلحة الشخصية”.

وخاطب البيان العراقيين كافة “لإثبات الولاء لعراقنا الحبيب بالاندفاع نحو المشاركة الفاعلة في الانتخابات ، واختيار العناصر الوطنية الكفؤة ، وعدم اختيار الفاسدين ومن يحمل اجندات خارجية ضارة وتتقاطع مع تطلعات الشعب ومصالحه”.