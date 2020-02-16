الحزب الاسلامي يطالب بتمثيل المرأة في الحكومة المقبلة بشكل يليق بمكانتها

(المستقلة)..طالبت عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي كفاء فرحان بتمثيل المرأة في الحكومة المقبلة بشكل عادل ويليق بمكانتها، وذلك من خلال اختيار الكفوءات منهن لتولي عدد من الوزارات فيها.

وقالت فرحان في تصريح صحفي، ان منصب وزيرة في الحكومة العراقية يعد استحقاقاً قليلا بحق وجود المرأة، ولاسيما مع وجود 86 امرأة برلمانية في مجلس النواب اليوم، مبينة أنه وفي ظل هذا التمثيل الكبير في أعلى سلطة تشريعية في البلاد يجب اعطاء المرأة حقها، وبعكسه فان ذلك يعد استخفافا بحقوق النساء في المشهد السياسي والاجتماعي في العراق.

واضافت ان وجود المرأة في مفاصل الدولة مهم جدا، وعلى الطبقة السياسية العراقية ان تفهم ذلك وتعطي المرأة حقها، كما ان هذا التمثيل يعد استحقاقا لها كونها تمتلك الكفاءة والمقدرة على الادارة والعمل مثل الرجل ولا ينقصها القدرات او الامكانيات.

وتابعت: لقد طالبنا عبر تجمع برلمانيات العراق بحقوق المرأة ودافعنا عنها في الكثير من المحافل، لكن للأسف هذه المطالب لم تأخذ صداها لدى الجهات المعنية، مؤكدة على اهمية ايمان المرأة بقدراتها وامكانياتها وان تقف مع شريكاتها الاخريات، لتكون عوناً لأخواتها من الارامل والمطلقات وفاقدات الزوج والغير متزوجات، وممثلة عنهن في المواقع الحكومية المختلفة.