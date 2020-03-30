الحزب الإسلامي ينعى الداعية عبد المجيد السامرائي

(المستقلة)..نعى الحزب الإسلامي العراقي، الداعية الدكتور عبد المجيد السامرائي، والذي وافاه الأجل اليوم في مدينة لندن، “بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل من أجل قضية الأمة والوطن”.

ووصف الحزب السامرائي، بأنه “أحد أركان العمل الإسلامي في العراق والذي يمثل ثمرة مباركة من ثمار عطائه وبذله وتضحياته”، مشيرا الى أنه “كان سبباً في إحياء المشروع الإسلامي ونهضته في أصعب وأعقد الظروف التي مر بها العراق”.

واستذكر الحزب مآثر السامرائي “الذي عرف بدماثة الخُلق، وحكمته البليغة، وهدوئه المثمر، وحرصه العالي على ترك بصمة مضيئة في كل بقعة حط الرحال فيها بعدما أجبر على ترك العراق”، مبيناً ما تعرض له من ملاحقة النظام السابق الظالمة له بسبب نشاطه الدعوي، وصبره الطويل على الأذى الكبير الذي ناله هو وعائلته، “فكان يمضي في طريق دعوته لا يوقفه الأذى ولا يحدّه الألم”.

كما أشاد بدوره “المهم” اثناء وجوده في بريطانيا ممثلاً للحزب في حقبة التسعينات من القرن الماضي، ومساهمته في دعم العراقيين المغتربين، وحمل همّ قضية وطنه التواق إلى الحرية والخلاص من الظلم والاستبداد.