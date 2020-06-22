الحزب الإسلامي يطالب بتأجيل امتحانات الدراسة المتوسطة

(المستقلة)..طالب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، مجلس الوزراء بإصدار قرار بتأجيل امتحانات الدراسة المتوسطة حتى الوصول الى حل بديل يضمن حقوق الطلبة ويحفظ ارواحهم

وقال العزاوي أن هذا القرار بات ضرورة ملحة في ظل تفشي وباء كورونا في العراق بشكل خطير، مما يعني تعريض ٧٥٠ الف طالب للخطر، واشاعة الخوف في نفوس عوائلهم، مشدداً على ان حياة الطلبة اغلى واثمن.

واشار الى ان هذا القرار سيكون وقفة وطنية مسؤولة تؤكد الحرص على ارواح ابناء الشعب، مع ضرورة اعتماد الحلول البديلة التي تتلاءم مع هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العراق، وبما يضمن حقوق ومستقبل الطلبة ويحفظ حياتهم في ذات الوقت.