الحزب الإسلامي يدعو الى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة

(المستقلة)..أكد الحزب الإسلامي العراقي، ان تكرار عمليات القصف والاستهداف التي تطال المواقع والشركات الأجنبية والحقول النفطية، وآخرها ما حصل في البصرة، يعد امراً خطيراً ومن الواجب تظافر الجهود لإيقافه.

وقال الحزب في تصريح صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه، علينا العمل لإبعاد العراق عن أي شكل من أشكال الصراع الذي لن يعود بالخير عليه، كما ان استهداف الشركات الأجنبية والمواقع الرسمية والسفارات، سلوك مرفوض بجميع الصور والأشكال.

وتابع: على الحكومة اليوم مهمة وطنية عاجلة، وهي المحافظة على صورة الدولة العراقية من العبث الذي يجري، مشدداً على ان معالجة أي موضوع يجب ان يتم بالطرق الرسمية وتحت غطاء القانون .

وكانت مقرات لشركات نفطية اجنبية في حقول البصرة قد تعرضت لقصف صاروخي من جهات مجهولة.