الحزب الإسلامي : صفقة القرن لن تغير حقائق التاريخ والجغرافية

(المستقلة)..اكد الحزب الإسلامي العراقي ، ان كل محاولات انهاء القضية الفلسطينية وتحت شتى المسميات باءت بالفشل ، كونها تتنكر لحقائق التاريخ والجغرافية وحقوق اهلنا في فلسطين وتضحياتهم طيلة عقود.

وبين الحزب في تصريح صحفي ان صفقة القرن لا تعدو ان تكون خطة وضعت لخدمة الكيان الصهيوني الغاصب ، ووسيلة لاتمام تهويد الأرض ، واستلاب القدس التي ستبقى هويتها العربية الإسلامية الاصيلة راسخة .

ونوه الى ان تغييب الطرف الفلسطيني صاحب الأرض والحق ، في تفاصيل هذه الصفقة ، يكفي لنسف غاياتها المريبة ، ناهيك عن محاولة تمزيق هذه الارض المباركة خدمة للمحتل ، وإغفال حق العودة للشعب الفلسطيني.

كما دعا الدول العربية والاسلامية كافة ، ومعها كافة الفعاليات المجتمعية ، لمساندة حق الفلسطينين في ارضهم ، ودعمهم في مواجهة الصفقات والمشاريع التي تريد تذويب قضيتهم والمساومة على تاريخهم وتضحياتهم .