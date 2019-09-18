الحريري يعلن توقف العمل في تلفزيون المستقبل

(المستقلة)..أصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بياناً أعلن فيه تعليق العمل في “تلفزيون المستقبل” وتصفية حقوق العاملين والعاملات فيه “للأسباب المادية ذاتها التي أدت الى اقفال جريدة المستقبل”.

وقال أن “القرار ليس سهلاً علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل ، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب ، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة اعلامية مميزة كرست الجهد والامكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية”.

وأضاف: “لقد اراد الرئيس الشهيد رفيق الحريري شاشة المستقبل ، على صورة اللبنانيين وتنوعهم وعيشهم المشترك وعشقهم للثقافة والحرية والانفتاح والفرح ، واراد لتسمية ” المستقبل ” ان تكون جسر عبور الى الوجدان العربي بكل ما يعني من مفاهيم قومية وحضارية واجتماعية وثقافية”.

ولفت الى انه “من المهم أن يعلم أهل ” المستقبل ” وعموم اللبنانيين والأشقاء العرب ، ان الشاشة لن تنطفىء والمحطة لا تتخذ قراراً بوقف العمل لتصبح جزءاً من الماضي ، بل هي تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة ، وتستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها الى العودة في غضون الأشهر المقبلة ، بوجه يشرق على لبنان والعرب بحلةٍ اعلامية وإخبارية تتلاءم مع الامكانات المتاحة وتحاكي اللبنانيين واللبنانيات باهتماماتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية”.

وتوجه الحريري “بتحية تقدير ورسالة اعتذارٍ وامتنان الى كل العاملين والعاملات في “تلفزيون المستقبل” ، والى زملائهم وزميلاتهم في “جريدة المستقبل” الذين أمضوا عمراً في ولادتها صباح كل يوم ، “قبل ان تضعنا الظروف معاً في مواجهة القرار الصعب بتعليق العمل ، أتعهد بمتابعة الحقوق العائدة لهم والمتوجبة على ادارة المستقبل ، متمنياً للجميع التوفيق في ما يختارونه ويتوافر لهم من فرص العمل . “