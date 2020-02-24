الحرس الثوري يستنفر بعد ارتفاع عدد ضحايا كورونا

المستقلة /أعلن قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، في اتصال هاتفي مع وزير الصحة سعيد نمكي استعداد الحرس الثوري لتقديم كل أنواع الدعم والخدمات للحؤول دون تفشي فيروس “كورونا”.

الحرس الثوري الإيراني يستنفر بعد ارتفاع عدد ضحايا فيروس كوروناوزير الصحة الإيراني: تم تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في البلاد

وأكد أن جميع المؤسسات الصحية والعلاجية التابعة للحرس الثوري على استعداد لمواصلة تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمساعدة حتى تعود الظروف إلى طبيعتها.

وتأتي هذه التحركات عقب إعلان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد في البلاد بلغ 47 شخصا، فيما ازداد عدد الوفيات إلى 12 حالة.

وأجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالين هاتفيين، اليوم الاثنين، مع محافظي قم وجيلان للاطلاع على آخر التقارير بشأن الإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار فيروس “كورونا”.