الحرس الثوري : على أمريكا أن تشعر بمرارة الثأر لدم قاسم سليماني

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، عن ثمن دم قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتالته أمريكا في أوائل العام الحالي.

وقال سلامي في حوار مع التلفزيون الإيراني، إنه “على أمريكا أن تشعر بمرارة الثأر لدم القائد الشهيد قاسم سليماني”، معتبرا أن “الثمن لدمه هو انهيار النظام السياسي الأمريكي”.

واضاف ان “هذا النظام سیذوق طعم انتقام قاس جراء ما أقدم علیه”، مشيرا الى “الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد في العراق”.

وتابع “لقد أثبتنا بهذا الهجوم أننا لا نخشى أمريكا وفرضنا إرادة الشعب الإيراني على العدو، ولم نكن نهدف في هذا الهجوم لقتل الجنود الأمريكيين”، لافتا الى ان “النظام السياسي ونظام الهيمنة الأمريكي يجب أن يدفع ثمن اغتياله الحاج قاسم سليماني ويجب أن يزول هذا النظام لأن قتل عدد من الجنود أو سفير في مكان ما ليس انتقاما عادلا بالنسبة لنا”.

وتابع القائد العام للحرس الثوري، أننا “لا نرى شخصا يوازي قيمة القائد سليماني بين الأمريكيين، ولكن على أمريكا أن تعلم بأنها ستذوق طعم انتقام قاس لأن الشهيد سليماني كان له في أعناقنا حق الجهاد 40 عاما ويجب أن ينال الأمريكيون ونظام هيمنتهم انتقاما قاسيا في هذا الصدد”، معتبرا “الشهيد سليماني شخصية متميزة وبارزة وكان له دورا كبيرا في ترسيخ جبهة المقاومة وإفشال سياسات أمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا وحلفائها في المنطقة”.