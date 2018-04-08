الحرب الإيرانيّة العراقيّة تستمرّ بحصد الأرواح

ليلى علي كرامي

بدأ منصور مرادي يشعر بالذعر عندما رأى الدم يتدفّق من ساقيه إثر انفجارٍ غير متوقّع، وبات عالقًا وسط حقل ألغام في غرب إيران، مع احتمال أن تؤدّي أيّ حركة أخرى يقوم بها إلى انفجارٍ آخر. الجدير بالذكر هو أنّ هذه المنطقة الجبليّة مزروعة بملايين الألغام المضادة للأفراد التي وُضعت في خلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي ١٩٨٠ و١٩٨٨. وقد حالف الحظ مرادي ابن الـ٣٦ عامًا الذي نجا بحياته. فقد تمكّن حرس الحدود الإيرانيون من انتشاله من الحقل على خلاف الكثير من الضحايا الآخرين، ونُقل إلى مستشفى قريب في سيارة إسعاف.

يشكّل انتشار الألغام الأرضية في غرب إيران، حيث تسكن غالبية من الأقليات العرقيّة، بما في ذلك الأكراد، واللور والعرب، خطرًا كبيرًا على حياة ملايين الإيرانيين. ولا يزال الأشخاص الذين يعيشون في المحافظات الحدودية في غرب أذربيجان، وكردستان، وكرمانشاه، وإيلام وخوزستان يتعرّضون لإصابات خطيرة ويُقتَلون نتيجة انفجار الألغام الأرضيّة وذلك بعد حوالي ٣٠ عامًا على انتهاء الحرب مع العراق، التي كانت حربًا مدمرّة استُعمِلت فيها الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع.

ربما تلاشت ذكريات صفّارات الإنذار، والطائرات الحربية التي كانت تخرق جدار الصوت، والخوف المستمر من القنابل والصواريخ في بعض المناطق الإيرانية، ولكن لسكان المناطق الحدودية مع العراق ما يذكّرهم دائمًا بثمن الحرب الباهظ. فقد تمّ زرع نحو ٢٠ مليون لغم أرضي في غرب إيران في خلال العدوان مع العراق وفي المعارك بين المقاتلين الأكراد والحكومة الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. هذا بالإضافة إلى سبعة ملايين لغم مضاد للأفراد منتشر على الجانب الآخر من الحدود كانت قد زرعتها الحكومة العراقية في كردستان العراق.

بعد الحرب، بدأت الحكومة الإيرانية بإزالة الألغام ولكن هذه العمليّة لم تكن كافية وتميّزت بسوء الإدارة. وعلى الرغم من المزاعم الرسميّة حول انتهاء عمليّات إزالة الألغام في بعض المناطق، لا يزال الناس يفقدون حياتهم أو يتعرّضون لإصابات طويلة الأمد بشكلٍ مستمرٍ. وبتاريخ ٢٧ شباط/فبراير الماضي، انفجر لغم تحت سيارة أسرة مؤلفة من أربعة أفراد كانوا في نزهة بالقرب من مدينة شوش الجنوبيّة الغربيّة. وتعرّضوا جميعهم لإصابات بمن فيهم طفلة بعمر الأربع سنوات وطفل في الثانية من عمره.

يبدو أنّ أحدًا لا يملك أرقامًا موثوقة حول عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الألغام الأرضية منذ نهاية الحرب مع العراق، لكن يشير”مرصد الألغام الأرضيّة”، وهو التقرير السنوي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضيّة، إلى ١٠ ألاف إصابة منذ عام ١٩٨٨. وإنّ التكلفة الاقتصادية لإزالة مصائد الموت العشوائية هذه تشكّل عبئًا ماليًا على الحكومة والشعب الإيراني.

في عام ٢٠١٧، قامت حملة “إيران من دون ألغام”، التي ساعدت كاتبة هذا المقال على إطلاقها في عام ٢٠١٣، بتوثيق ٧٩ ضحية، من بينهم تسعة أطفال، نتيجة الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب من المتفجرات. ومن بين هؤلاء، توفي ١٧ شخصًا بينما أصيب ٦٢ بجروحٍ خطيرةٍ من بينها فقدان الأطراف. واستأثرت محافظة إيلام بأكبر عدد من الوفيات بين المدنيين في عام 2017، حيث قتل أربعة أشخاص. ووثّقت حملة إيران بدون ألغام وجود 56 ضحية في أنحاء البلاد في عام 2016، من بينها 18 حالة وفاة.

عانينا أيضًا نقصًا في الدعم الحكومي وإعادة تأهيل ضحايا الألغام الأرضية. يفرض قانون عام ١٩٩٤، المعدَّل في عام ٢٠١٠، دفع رواتب ومستحقّات للاجئي الحرب، والأشخاص الذين يعودون إلى ديارهم في المناطق التي مزقتها الحرب في البلد، والمعوقين نتيجة إصابتهم بمواد متفجرة. وإنّ الضحايا الذين لا يُعتبرون معوقين “قدامى”، بحسب اختصاص لجنة خاصة، يحقّ لهم، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة، ببدلات لا تُذكر تُمنح من قبل مؤسّسة الإمام الخميني للإغاثة أو هيئة رعاية الدولة.

ولا ينص هذا القانون على إجراءات قانونيّة تسمح للمتضرّرين باستئناف قرارات اللجنة. ويواجه الضحايا أيضا تحقيقات مطولة في قضاياهم، بينما لا يتلقّون في هذه الفترة أي مساعدة مالية من الدولة لتغطية التكاليف الطبية وغيرها من التكاليف قبل اتخاذ قرار بشأن وضعهم. وحتى في حال اتّخاذ قرار إيجابي، فإنّ المساعدة المقدَّمة لا تستحقّ بأثر رجعي، ولا يتمّ تسديد التكاليف التي يتم تكبّدها بين لحظة وقوع الحادث وقرار اللجنة.

تتمتّع إيران بسجلّ غير واضح في ما يتعلّق بتدابير التصدّي للألغام المضادة للأفراد. أوقفت إيران في عام 1997 تصدير الألغام المضادة للأفراد، وأعلن السفير الإيراني بعدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 أنّ “الحلّ الأمثل يكمن في التحقق من الإزالة الكاملة للألغام من خلال آليّة شاملة”. غير أنّ إيران لم توقّع على معاهدة حظر الألغام عام 1997 التي وقّعت عليها 80% من الدول. كما رفضت السلطات الإيرانية باستمرار طلب المساعدة من المنظمات الدوليّة المتخصّصة بإزلة الألغام.

لا تميّز الألغام الأرضيّة بين مدنيّ وعسكريّ. فالألغام التي يتمّ زرعها في خلال النزاعات تبقى صالحة لوقت طويل بعد انتهاء النزاع، وتزرع بدورها الخوف في نفوس المجتمعات المجاورة وتحدّ من تنقّل السكان فيها ومن وصولهم إلى الموارد الطبيعيّة والاستفادة منها.

لا تزال إيران ترفض الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إزالة ملايين الألغام الأرضية المنتشرة على حدودها الغربية. لكنّ الوقت قد حان لكي تعيد السلطات في طهران النظر في سياستها وذلك لمصلحة أبناء البلد قبل أي شيء آخر.

المصدر : al-monitor