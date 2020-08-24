المستقلة .. قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إنّ نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي اركان الشيباني بفيروس كورونا المستجد، التي أجريت له في الأردن “إيجابية”، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال تواجده ضمن زيارة عمل رسمية.

وأكد العضايلة، أن الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن. وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق.

وكان الشيباني قد وصل للأردن الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

وأوضح العضايلة، أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزما باجراءات التباعد والوقاية.

ويلتزم الوزير الغرايبة حاليا بالحجر المنزلي وبالعمل من المنزل كإجراء احترازي.