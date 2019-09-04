الحبوبي تكشف عن سبب تأجيل جلسات مجلس النواب

(المستقلة).. نفت النائبة عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي ،اليوم الاربعاء، ان تكون الخلافات سبب تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان مقررا عقدها أمس الثلاثاء.

وقالت الحبوبي في بيان صحفي ان” تاجيل الجلسة الاولى للفصل الاول من السنة التشريعية الثانية جاء بسبب تزامنها مع مناسبة عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام”.مشيرة الى ان” الحديث عن وجود خلافات ادت الى تاجيل انعقاد جلسات البرلمان امر غير صحيح اطلاقا “.

واضافت ان” مجلس النواب عازم على تمرير جميع القوانين التي من شأنها تهم المواطن العراقي والقوانين الاخرى التي تم ترحيلها الى الدورة الحالية .