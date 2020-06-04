الحبس لـ أحمد الفيشاوي بسبب نفقة ابنته

أيدت محكمة الجنح الحكم الصادر ضد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.

قررت محكمة جنح الدقي بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته، شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

يذكر أن محكمة جنح الدقي أصدرت حكما، في 28 كانون الثاني الماضي، بالسجن لمدة سنة على الفنان أحمد الفيشاوي.

كما ألزمته بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، بالإضافة إلى غرامة 500 جنيه ودفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي في الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

وعلق محامي لينا أحمد الفيشاوي، شعبان سعيد أن “الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقلة التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية”، وفق صحيفة “صدى البلد”.

وكان المحامي كان قد رفع، في وقت سابق، دعوى أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوي عن سدادها لمدة سنة.

وقام الفنان أحمد الفيشاوي، برفع دعوى قضائية لمنع ابنته من السفر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.