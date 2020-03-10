الحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بقتل ابنه من جراء التعذيب

(المستقلة)..اصدرت محكمة جنايات كربلاء الهيئة الاولى حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات لمدان قام بتعذيب ابنه البالغ من العمر 5 اعوام حتى الموت.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان :المدان قام بالاعتداء على ابنه المجنى عليه بالضرب والكي بالنار في جميع اجزاء جسمه مما تسبب بوفاته المجنى عليه من شدة الاصابات والحروق.

واضاف ان المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات وفقا لاحكام المادة 410 من قانون العقوبات.