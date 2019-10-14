الحبس الشديد لمتهم ابتز فتاة بعد تهكير صفحتها

(المستقلة)… أصدرت محكمة جنايات بابل، الاثنين، حكماً بالحبس الشديد ثلاث سنوات بعد إدانته بابتزاز فتاة الكترونياً عن طريق اختراق صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن “الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل قضت حكماً بالحبس ثلاث سنوات ضد متهم أقدم على تهكير صفحة فتاة على الفيسبوك عبر إرسال رابط في تطبيق المسنجر وسحب الصور والمحتوى من هاتفها ومساومتها مالياً”.

وأضاف البيان، أن “المتهم اعترف بارتكاب سبع عمليات ابتزاز، وأن الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي”، لافتاً إلى أن “محكمة التمييز الاتحادية رأت أن الحكم يوافق أحكام القانون وقررت تصديقه”. (النهاية)