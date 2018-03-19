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الجيش ينفذ عملية إنزال جوي على داعش في الصحراء بقيادة المالكي

19/03/2018

كشفت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين عن نجاح عملية استباقية تم تنفيذها في الصحراء الغربية الواقعة بين العراق وسوريا.

وأعلن الناطق العسكري العميد يحيى رسول اليوم الاثنين ان الوزارة “نفذت العملية ليلة أمس وفق معلومات استخباراتية بوجود قيادات مهمة في الصحراء وقد قاد العملية قائد في طيران الجيش العراقي الفريق اول ركن حامد المالكي من خلال انزال جوي بالاشتراك مع قوة من جهاز مكافحة الارهاب”.

واضاف “اسفرت العملية عن القاء القبض على هدفين خطرين مطلوبين للقوات الامنية العراقية وقد كانا يرومان تنفيذ عمليات ارهابية وفق معلوماتنا الاستخبارية”. (النهاية9

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