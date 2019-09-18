الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات

(المستقلة)..اعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي اليوم رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش “ضمن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذھا في مثل هذه الظروف التي تمر يهاالمنطقة”.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي ان ھذا الاعلان يأتي حفاظا على امن البلاد وسلامة اراضيهھا ومياهها واجوائها من اخطار محتملة وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكرية والامنية في الدولة.

واوضحت ان الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على اعلى درجات الجاھزية والكفاءة القتالية.

وذكرت ان ما تم مشاهدته او سماعه ھ اليوم كان من ضمن تلك الاجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الخامسة عصر اليوم.