الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار الحدود الشمالية للبلاد

(المستقلة)… أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية مع

ونفت الرئاسة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، مؤكدة بأن الحدود مستقرة وآمنة.

وتناقلت وسائل إعلام أمس أنباء عن تعرض منفذ حدودي بين العراق والكويت إلى “عمل تخريبي”، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي. (النهاية)