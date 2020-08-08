الجيش العراقي ينفذ “تكتيكاً جديداً” لملاحقة “داعش” بدعم من المخابرات

(المستقلة)… أفادت خلية الإعلام الأمني بأن الجيش العراقي نفذ “تكتيكاً جديداً” لملاحقة تنظيم “داعش” بدعم معلوماتي من جهاز المخابرات.

وقالت في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إن “قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية، مبيناً أنها نفذت اليوم عملية نوعية مخطط لها بناءً على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف واوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار.

وأضاف أنه تم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف .

وبينت خلية الاعلام أن قيادة عمليات صلاح الدين شرعت فجر اليوم السبتوبأمرتها قطعات مِن الجيش العراقي وفوج سوات شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف الدولي بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد مِن هذه الاهداف، مشيرا إلى أن الواجب مازال مستمراً .(النهاية)