الجيش العراقي يشتبك مع مسلحي داعش شرق بغداد

(المستقلة)… اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي قرب قضاء “خانقين” شرق العاصمة بغداد.

وقال الرائد خليل فائق، آمر الفوج الثاني للواء الثالث لقوات البيشمركة إن “قوة من الجيش العراقي توجهت إلى مكان يبدو أنه كمين للقوة العراقية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين شاركت فيها طائرتا هليكوبتر عراقيتان”.

وأضاف أنه “بعد حوالي ساعة من المعارك وتدخل الطيران، خفت أصوات إطلاق النيران وهدأت أجواء المنطقة”.

وأشار إلى عدم وجود خسائر بين القوة العراقية فيما لم يعرف حجم الخسائر بين عناصر تنظيم داعش المتشدد إلى الآن.

وأعلن العراق القضاء على التنظيم المتطرف في 2018. لكن خلايا نائمة للتنظيم ما تزال تنفذ، من حين لآخر، اعتداءات وتفجيرات على قوات الأمن والمدنيين. (النهاية)