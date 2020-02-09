الجيش الجزائري يحبط هجومًا انتحاريًا بمركبة رباعية مفخخة

(المستقلة) – قال تليفزيون النهار الجزائري إن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت قيام انتحاري على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة استهدفت مفرزة للجيش، وذلك صباح الأحد بمنطقة تيماوين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة.

واستهدف انتحاري على متن مركبة رباعية الدفع، مفرزة للجيش الوطني الجزائري.

وجاء في البيان أن العسكري المكلف بمراقبة المفرزة «تمكن من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببًا في استشهاد الجندي الحارس».

وتابع بيان وزارة الدفاع: «كما جاء في البيان على إثر هذا الاعتداء الجبان، يتقدم السيد اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين، منوها باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي، مؤكدا عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حفاظا على أمن واستقرار البلاد».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.