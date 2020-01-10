الجيش التركي يضيف سانتيمات الى طول اتاتورك

(المستقلة)..بعد وفاته بـ80 عاما، كشفت هيئة الأركان التركية عن الطول “الحقيقي” لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، ويبدو أنها زادت من طول الزعيم التركي بنسبة ليست بالقليلة.

جاء ذلك في موقع جديد أطلقته هيئة الأركان العامة التركية مؤخرا يحتوي على تفاصيل عن حياة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، والذي يطلق عليه أيضا لقب “أبو الأتراك”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي حرييت” التركية الناطقة بالإنكليزية.

ويقدم الموقع معلومات عن المظهر الجسدي لكمال أتاتورك، حيث يشير إلى أن طوله يبلغ 1.74 متر، على عكس التقارير السابقة التي ذكرت أن طوله 1.68 متر، أي أن الموقع زاد من طول أتاتورك 6 سنتيمترات كاملة.ومن المعلومات الأخرى التي يقدمها الموقع بشأن أتاتورك، الذي ولد في مايو 1881 وتوفي في نوفمبر 1938، أن وزنه كان يقدر بحوالي 74 و76 كيلوغراما، فيما يصل مقاس قدمه (حجم حذائه) إلى 42.

و بالإضافة إلى هذه المعلومات الظاهرية والجسدية، فإن الموقع يسرد جميع ألقاب أتاتورك الرسمية، وكذلك كل وظيفة خدمها خلال فترة عمله في السياسة والجيش.

ويتيح الموقع الإلكتروني أيضا الاطلاع على أرشيف لمقالات أتاتورك، قائد الحركة التركية الوطنية، بالإضافة إلى معلومات عن مبادئه ونصوص خطبه والنصوص التفصيلية عن رحلاته في جميع أنحاء البلاد وخارجها، كما يمكن العثور على قصص أتاتورك التي رواها آخرون.

وفي الموقع، يمكن العثور على صور لأمتعة أتاتورك الشخصية، بما فيها الملابس والأشياء والشارات والسيوف والساعات، بالإضافة إلى أرشيف كامل من صوره.

المصدر: سكاي نيوز