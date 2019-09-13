الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

(المستقلة)..رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على حدود قطاع غزة، وعزز قواته، تحسبا لمواجهات عنيفة خلال “مسيرات العودة”، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم، الجمعة أنه من المتوقع أن تستمر حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي حتى يوم الانتخابات البرلمانية للكنيست، على الأقل، والمقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش يخشى أن تقوم تنظيمات فلسطينية، مثل حركة الجهاد الإسلامي، باستغلال الأوضاع الجارية في إسرائيل، في ظل الانتخابات البرلمانية، لمواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وتقرر رفع حالة التأهب بدرجة قصوى.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي اتخذ عدة إجراءات لتحسين جهوزيته استعدادا لاحتمال نشوب تصعيد مبادر من قبل المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، وأهم هذه الخطوات هي رفع مستوى حالة التأهب، وتعزيز قواته على حدود قطاع غزة، في ظل توقعات بحصول مواجهات عنيفة قرب السياج الحدودي.

وأوردت الصحيفة أن القيادات السياسية والعسكرية في تل أبيب تخشى من استغلال المنظمات الفلسطينية لأيام المعترك الانتخابي، وتحاول تصعيد الموقف، خاصة اليوم الجمعة، بعد توجيه دعوات فلسطينية للخروج في “مسيرة العودة”، اليوم الجمعة، والتي تأتي تحت عنوان “لنمحو اتفاق أوسلو من تاريخنا”.

المصدر: سبوتنيك