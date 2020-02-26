الجيش الأمريكي يعلن عن اول إصابة في صفوفه بفيروس كورونا

المستقلة … أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أنّ أحد جنوده المتمركزين في كوريا الجنوبية أصيب بفيروس كورونا المستجدّ الذي يواصل تفشّيه في هذا البلد.

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وقال الجيش في بيان إنّ “الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كلم شمال مدينة دايغو، بؤرة الوباء في كوريا الشمالية، وقد وُضع في حجر صحّي في مقرّ إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية”.

وأشار الى ان “هذا أول عسكري أمريكي على الإطلاق يصاب بالفيروس”.