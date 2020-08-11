الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية

المستقلة / متابعة /- احبطت احدى وحدات الجيش الأردني العاملة بالمنطقة العسكرية الشرقية للمملكة، اليوم، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية بأتجاه الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري اردني مسؤول في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة أحدهم وتراجع باقي الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وكشف المصدر عن أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 143 كف حشيش، والفي حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

واكد المصدر أن الجيش الأردني سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن والمحافظة على أمن حدود البلاد.