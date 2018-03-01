“الجن” اول مسلسل عربي من انتاج Netflix

(المستقلة)..أعلنت شركة نتفليكس عن إطلاقها أول مسلسل عربي من إنتاجها العام المقبل 2019، يحمل اسم “الجن”.

ومسلسل “الجن” الذي يتألف من 6 حلقات، هو عبارة عن قصة خيالية تشويقية تدور حول مراهقين يكتشفون جنياً في مدينة البتراء الأردنية القديمة، ويحاولون منعه من تدمير العالم.

وعملت مجموعة من المواهب العربية على الفيلم، الذي يبدأ تصويره في نهاية العام 2018.

ويقول الكاتب السينمائي الأردني باسل غندور، الذي قام بتأليف المسلسل: “أحببت فكرة أن تستثمر نتفليكس إلى هذا الحد في المنطقة العربية، إنها نقطة تحول حقيقية”.

وأضاف: “لدينا ثقافة غنية برواية القصص، وستكون لدينا القدرة في النهاية على الاستمتاع بالمحتوى العربي بجودة نتفليكس”.

وأول مشروع باللغة العربية لـ”نتفليكس” هو عرض كوميدي للنجم اللبناني عادل كرم، وسيكون متاحاً بدءاً من الخميس، 1 مارس/آذار 2018.

وكرم هو نجم الفيلم اللبناني “الإهانة”، الذي رُشح لجائزة الأوسكار عن فئة الأفلام الأجنبية.

ويبدأ تصوير المسلسل نهاية العام 2018، ويفيد مؤلفه، السينمائي الأردني باسل غندور بأن “فكرة الاستثمار بالمنطقة العربية جيدة جداً، فهذه الدول تشهد نقطة تحول حقيقي”.

ويتولى إخراج المسلسل المخرج اللبناني مير جان بو شعيا.

ولا تزال خدمات البث التلفزيوني العالمية تحتاج إلى طريق طويل لتعزيز نشاطها في الشرق الأوسط.

أما نتفليكس وأمازون فلم يتجاوز عدد المشتركين الإقليميين فيهما في العام 2017 سوى 1.3 مليون مشترك، وفقاً لما ذكرته شركة “IHS Markit”، وهما يتنافسان من أجل الحصول على عدد جمهور أكبر، بالإضافة إلى التنافس مع خدمات البث الإقليمية والمحلية، مثل “Iflix” و “Starz Play”.