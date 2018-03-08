الجنايات المركزية تقضي باعدام شقيقة الارهابي ابو عمر البغدادي

(المستقلة)..اصدرت محكمة الجنايات المركزية حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الارهابي ابو عمر البغدادي على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب .

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى ان ” المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية احدى المتهمات وهي شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الارهابي ابو عمر البغدادي والتي تنتمي للتنظيمات الارهابية “.

ولفت بيرقدار الى ان ” المتهمة اعترفت بانتمائها الى التنظيمات الارهابية وانها كانت تقدم الدعم اللوجستي ومساعدتهم في القيام باعمالهم الاجرامية وانها كانت تقوم بتوزيع المبالغ المالية على افراد التنظيم في الموصل “، مشيراً بان ” زوج المتهمة هو ايضاً احد القيادات في تنظيم القاعدة وقد حكم عليه بالاعدام سابقاً “.

واوضح المتحدث الرسمي ان ” الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب “.