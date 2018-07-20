الجنائية المركزية : المؤبد لسبعة عناصر من ” الشرطة الاسلامية ” في داعش

(المستقلة)..أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في أستئناف بغداد الرصافة الاتحادية سبعة احكام بالسجن المؤبد لعناصر ينتمون لما يسمى ب ” الشرطة الاسلامية ” في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى

و قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن ” المحكمة الجنائية المركزية أصدرت احكاما بالسجن المؤبد على سبعة متهمين أعترفوا بالانتماء لما يسمى الشرطة الاسلامية لصالح تنظيم داعش الإرهابي ”

و أضاف بيرقدار إن ” المتهمين اعترفوا بتهمة تقديم الدعم اللوجستي و مساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب جرائمه و المشاركة في مهاجمة القوات الامنية و العسكرية ” لا فتا إلى ان ” الاعترافات بينت ان العناصر تم تدريبهم في دورة عسكرية و شرعية نسبوا بعد الى الشرطة الاسلامية ”

و تابع أن ” المحكمة اقتنعت بالأدلة لتجريمهم و الحكم عليهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب “.